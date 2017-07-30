بطولة العالم لأقل من 21 سنة:أول لقب تاريخي للمنتخب الأسباني بعد فوزه على الدانمارك (39-38) بعد الوقت الإضافي

توجت اسبانيا بلقبها الأول لبطولة العالم في كرة اليد لأقل من 21 سنة، عقب تغلبها هذا الأحد على الدنمارك ب39- 38 بعد الوقت الإضافي الشوط الأول ( 18-16) في نهائي الطبعة ال21 الذي احتضنته قاعة حرشة حسان (الجزائر العاصمة) .

وانتهى الوقت القانوني للمباراة بالتعادل 34- 34.

ويعتبر هذا اللقب الأول لاسبانيا، بعد انهزامها في خمسة نهائيات سنوات: 1987، 1989، 1995 و 2013 .

ويخلف الإسبان في سجل المنافسة ، فرنسا المتوجة في 2015 والمقصاة في الدور نصف النهائي من طرف الدنمارك ( 34-37).

وتبقى روسيا الأكثر تتويجا بسبعة ألقاب، منها خمسة نالتها بتسمية الاتحاد السوفياتي سابقا بين سنوات 1977 و 1989، متقدمة عن الدنمارك التي تحصي ثلاثة ألقاب عالمية في : 1997 ، 1999 و2005.

وفي المباراة الترتيبية من اجل المركز الثالث فازت فرنسا بفارق طفيف على ألمانيا ب23- 22 ، الشوط الأول 10- 12).

الترتيب النهائي للمنافسة بعد تتويج المنتخب الإسباني:

1. إسبانيا

2. الدانمارك

3. فرنسا

4. ألمانيا

5. المجر

6. مقدونيا

7. تونس

8. روسيا

9. سلوفينيا

10. كرواتيا

11. النرويج

12. إيسلندا

13. الأرجنتين

14. الجزائر

15. السويد

16. جزر الفارو

17. مصر

18. البرازيل

19. كوريا الجنوبية

20. العربية السعودية

21. قطر

22. المغرب

23. الشيلي

24. بوركينا فاسو.

المصدر : الإذاعة الجزائرية + واج