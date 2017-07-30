حجز أكثر من 1,73قنطار من الكيف المعالج بعين تموشنت

تمكنت مؤخرا فرقة مكافحة المخدرات التابعة لمصلحة الشرطة القضائية لأمن ولاية عين تموشنت من حجز أكثر من 1,73قنطار من الكيف المعالج وتوقيف متورط في القضية، حسبما علم هذا الأحد لدى خلية الاتصال والعلاقات العامة بالأمن الولائي.

وجاءت العملية بناء على معلومات أولية تفيد بوجود شبكة دولية مختصة في المتاجرة بالمخدرات تنشط عبر الشريط الحدودي الغربي لأرض الوطن، حيث تم وضع خطة محكمة للإيقاع بأفراد الشبكة ووضع حد لنشاطها الإجرامي يضيف ذات المصدر.

وبعد تمديد الاختصاص بإذن من وكيل الجمهورية لدى محكمة بني صاف --يضيف المصدر الأمني-- تم تتبع نشاط الشبكة إلى غاية إقليم دائرة مغنية الحدودية (ولاية تلمسان) أين تم توقيف مركبة نفعية تم العثور لدى تفتيشها على أكثر من1,73 قنطار من الكيف المعالج.

وسمحت العملية بتوقيف متورط في القضية والتحقيقات جارية لتوقيف باقي أفراد هذه الشبكة الإجرامية وفق المصدر ذاته.

المصدر: وكالة الأنباء الجزائرية