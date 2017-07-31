الدرك الوطني يطلق حملة تحسيسية للتقليل من حوادث المرور

أطلقت المجموعة الإقليمية للدرك الوطني هذا الأحد حملة تحسيسية عبر مختلف نقاط المراقبة والسدود عبر إقليم ولاية الجزائر العاصمة وذلك من أجل تحسيس مستعملي الطريق بخطورة حوادث المرور تحت شعار "الدرك الوطني يرافقكم من أجل عطلة بدون حوادث".

وعن هذه الحملة قال النقيب بالمجموعة الاقليمية للدرك الوطني بالجزائر العاصمة سمير بلغيث في تصريح للقناة الإذاعية الأولى "إنه مواصلة لبرنامج قيادتنا فيما يخص الحملات التحسيسية نظمنا حملة تحت شعار "الدرك الوطني يرافقكم من أجل عطلة بدون حوادث والتي تهدف إلى حماية مستعملي الطريق وتوعيتهم بضرورة إحترام قانون المرور وقواعد السياقة السليمة".

وأضاف النقيب أن مصالح الدرك الوطني سجلت إنخفاضا في حوادث المرور بنسبة 34.28 المائة وانخفاض في عدد الضحايا بنسبة 38.79 بالمائة بفضل هذه الحملات.

المصدر:الإذاعة الجزائرية