انتهاء آخر أجل لدفع تكاليف الحج واقتناء تذاكر السفر هذا الاثنين

تنتهي هذا الاثنين آجال دفع تكاليف الحج واقتناء تذاكر السفر لحجاجنا الميامين وهو ما كانت قد أكدته وزارة الداخلية والجماعات المحلية.

ودعت الوزارة بذلك المواطنين والمواطنات المعنيين بالحج والمتأخرين في إتمام الإجراءات إلى الإسراع في التقرب من شبابيك بنك الجزائر ووكالة شركة الخطوط الجوية الجزائرية.

كما جدد الديوان الوطني للحج والعمرة هذه الدعوة حيث أكد مدير هذا الديوان يوسف عزوزة في تصريح للقناة الإذاعية الأولى ضرورة إسراع الحاج في استكمال باقي الاجراءات حتى يتسنى الحصول على التأشيرة في موعدها القائم.

المصدر:الإذاعة الجزائرية