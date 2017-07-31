تحييد 6 إرهابيين "خطيرين" بولاية تيبازة

أفاد بيان لوزارة الدفاع الوطني أن مفرزة للجيش الوطني الشعبي تمكنت ،هذا الاثنين خلال "عملية بحث وتفتيش" بمنطقة صفصافة دائرة قوراية بولاية تيبازة من "تحييد" 6 إرهابيين "خطيرين" واسترجعت 5 مسدسات رشاشة من نوع كلاشنكوف ورشاش من نوع (RPK) وكمية من الذخيرة .

وجاء في بيان الوزارة أنه "في إطار مكافحة الإرهاب وخلال عملية بحث وتفتيش بمنطقة صفصافة دائرة قوراية بولاية تيبازة الناحية العسكرية الأولى ، تمكنت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، صباح اليوم 31 جويلية 2017 ، من تحييد ستة إرهابيين خطيرين واسترجعت خمسة مسدسات رشاشة من نوع كلاشنكوف ورشاش من نوع (RPK) وكمية من الذخيرة وأغراض مختلفة".

وأوضح المصدر نفسه انه "بذلك ترتفع حصيلة هذه العملية النوعية التي باشرتها قوات الجيش الوطني الشعبي يوم 23 جويلية 2017 بمنطقة صفصافة دائرة قوراية بولاية تيبازة الناحية العسكرية الأولى، والتي لا تزال متواصلة، إلى تحييد ثمانية إرهابيين واسترجاع تسعة مسدسات رشاشة من نوع كلاشنكوف ورشاش من نوع RPK وكمية من الذخيرة وتدمير مخابئ للارهابيين تحتوي على متفجرات وألغام وأغراض أخرى ".