حرائق متعمدة تتسبب في خسائر معتبرة في الثروة الغابية بالطارف

ألقت مصالح محافظة الغابات بولاية الطارف القبض على شخصين متلبسين بإشعال الحرائق بكل من غابة الزيتونة ومنطقة بني صالح الشهيرة بغطائها النباتي والذي تميزه خاصة أشجار الفلين.

ويوضح رئيس المصلحة حسيني اسماعيل "أن غابات ولاية الطارف شهدت في المدة الأخيرة العديد من الحرائق مست اغلب مناطق الولاية ومن أهمها منطقة الزيتونة ومنطقة بوقوسة حيث سجلت خسائر معتبرة في الثروة الغابية"

"ومما ساهم في تفاقم الظاهرة هو ارتفاع درجات الحرارة مع الرياح الجافة التي أتت على غابات الفلين،وللتنويه لقد تم إلقاء القبض على شخصين بكل من منطقة بوشليقة بالزيتونة وكذا منطقة بني صالح بدائرة بوحجار متلبسين بإشعال الحرائق"

وللعلم أن أكثر المناطق التي تضررت بالحرائق تقع ببلدية الزيتونة الطارف وكذا بوقوسة الحدودية وقد أكدت محافظة الغابات أن معظم الحرائق كانت عمدية.

وأضاف حسيني اسماعيل" أن معظم الحرائق التي مست الولاية معتمدة وباعتبار أن هذه المناطق رعوية البعض يقوم بحرق هذه الغابات للحصول على المناطق الرعوية وقد انتشرت هذه الظاهرة بكثرة في هذه المناطق".

وتعمل مصالح الحماية المدنية بالطارف على إخماد الحرائق حتى تتمكن من حماية الغطاء ألغابي للولاية.

المصدر: الإذاعة الجزائرية