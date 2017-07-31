مونديال كرة اليد (-21): اسبانيا تحتضن الطبعة الـ 22 سنة 2019

تجرى الطبعة الـ 22 لبطولة العالم لكرة اليد لأقل من 21 سنة (ذكور), في اسبانيا سنة 2019, حسب ما أعلنته الاتحادية الدولية للاختصاص.

وسلم رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة اليد, حبيب لعبان راية الهيئة الدولية لنظيره الاسباني, جوسي جافيي هومبرادوس , بحضور نائب رئيس الاتحادية الدولية للكرة الصغيرة, الاسباني ميغال روكا ماس, خلال نهائي الطبعة الـ 21 التي جرت بالجزائر.

وتوج المنتخب الاسباني بطلا للعالم لأقل من 21 سنة في كرة اليد, عقب فوزه في النهائي على نظيره الدنماركي , بعد الوقت الإضافي (39-38), هذا الأحد بقاعة حرشة حسان.

من جهتها, أنهت الجزائر التي استضافت مونديال كرة اليد لاول مرة في تاريخها, المنافسة في المرتبة الـ 14, بعد إقصائها من طرف مقدونيا في الدور ثمن النهائي.