الوزير البريطاني المكلف بالشرق الأوسط و إفريقيا في زيارة رسمية للجزائر

يشرع وزير الدولة البريطاني الوزير المكلف بالشرق الأوسط و إفريقيا، أليستار بورت، ابتداء من هذا الاثنين في زيارة رسمية إلى الجزائر، حسب بيان لوزارة الشؤون الخارجية.

و خلال هذه الزيارة التي جاءت بناء على دعوة من الحكومة الجزائرية و التي تستمر إلى غاية يوم الأربعاء، سيكون السيد أليستار بورت مرفوقا باللورد ريشار ريسبي المبعوث الخاص للوزيرة الأولى البريطانية للشراكة مع الجزائر.

و أوضح ذات المصدر أن هذه الزيارة التي ستتخللها محادثات مع مسؤولي وزارة الشؤون الخارجية وكذا العديد من الوزارات التقنية ستسمح للطرفين ب"تقييم واسع للحوار و التعاون بين البلدين وإيجاد محاور تعاون أخرى".

كما ستشكل "فرصة سانحة لتعزيز الحوار السياسي أكثر بين البلدين من خلال تبادل وجهات النظر حول المسائل الإقليمية و الدولية الراهنة ذات الاهتمام المشترك".

و ذكر البيان بان "العلاقات الثنائية الجزائرية البريطانية عرفت خلال السنوات الأخيرة تطورا هاما و تقدما ملحوظا لاسيما على الصعيد الاقتصادي حيث يعمل الطرفان على إقامة شراكات كبرى".