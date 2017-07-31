العثور على طفل سالما معافى بغليزان بعد اقل من 24 ساعة على اختفائه

أعلن بيان للدرك الوطني أنه تم اليوم الأحد بولاية غليزان العثور على طفل يبلغ من العمر سنتين "سالما معافى" وذلك بعد اقل من 24 ساعة على اختفائه.

وأوضح ذات المصدر أن "المدعو م.م البالغ من العمر 40 سنة الساكن ببلدية الحاسي تقدم يوم السبت الفارط إلى الفرقة المحلية للدرك الوطني للإبلاغ عن اختفاء ابنه م.ك البالغ من العمر سنتين الذي كان يلعب أمام منزل والديه في ذات اليوم على الساعة الثامنة و الربع مساء (20:15 سا)".

وأضاف البيان ذاته أن عمليات البحث التي قامت بها وحدات المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بغيلزان "اثمرت يوم الأحد على الساعة السادسة وخمسة وأربعين (06:45 سا) صباحا بالعثور على الطفل سالما معافى بالقرب من وادي يقع بالمكان المسمى الرملة غير بعيد عن منزل والديه" مضيفا أن الطفل "قد أعيد لوالديه و شرعت فرقة الدرك الوطني بالحاسي في فتح تحقيق حول الواقعة".