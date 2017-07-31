مساهل يسلم رسالة تقدير وأخوة من الرئيس بوتفليقة للملك سلمان بن عبد العزيز

استقبل وزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل اليوم الاثنين بجدة من قبل الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز و ولي العهد السعودي الذي سلمه رسالة تقدير و أخوة من رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة وجهها للعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز حسبما أفاد به بيان لوزارة الشؤون الخارجية.

كما سلم السيد مساهل لمحمد بن سلمان بن عبد العزيز رسالة من رئيس الجمهورية جدد له فيها تهانيه على اثر تعيينه أميرا وليا للعهد.

وبهذه المناسبة -يضيف ذات البيان- قدم السيد مساهل "عرضا عن محادثاته التي قام بها أمس (الأحد) مع نظيره عادل الجبير و التي تمحورت أساسا حول أوضاع الأزمات والنزاعات في العالم العربي سيما في ليبيا و سوريا و اليمن و في الخليج و كذا تحديات الإرهاب و التطرف العنيف الذي تواجهه الدول العربية و التي تتطلب عملا منسقا و تشاوريا".

كما أكد البيان بان "الأمير محمد بن سلمان وولي العهد السعودي قد شكر الوزير عن رسالة السيد رئيس الجمهورية و كلفه بدوره بنقل مشاعر التقدير و الأخوة وتمنياته بالتقدم و الازدهار للشعب الجزائري".

و تابع ذات المصدر أن "ولي العهد قد أشاد بمستوى العلاقات التي تربط الجزائر و العربية السعودية معربا عن استعداده من أجل تعزيزه هذه العلاقة من خلال تطوير المبادلات التجارية و الاستثمارات في شتى الميادين بغية إضفاء الطابع الاستثنائي على هذه العلاقة".

و خلص بيان وزارة الشؤون الخارجية إلى أن اللقاء قد جرى بحضور وزير الخارجية السعودي عادل الجبير.