حجار:أزيد من 6ر1 مليون طالب سيلتحقون بمقاعد الجامعة في الدخول الجامعي المقبل

أفاد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الطاهر حجار،هذا الثلاثاء بالجزائر العاصمة بأنه من المتوقع أن يصل العدد الإجمالي للمسجلين الجامعيين خلال الدخول الجامعي المقبل نحو 1.655.000 طالب، سيسهر على تأطيرهم أزيد من 60 ألف أستاذ من مختلف الرتب.

وخلال إشرافه على إعطاء إشارة انطلاق التسجيلات الأولية لحاملي شهادة البكالوريا الجدد بالمدرسة الوطنية العليا للإعلام الآلي، أوضح حجار أن السنة الجامعية -التي ستفتتح في الـ 17 سبتمبر بالنسبة لأصحاب السنة الأولى و 5 من نفس الشهر بالنسبة للمتبقين- ستعرف التحاق 1.655.000 طالب،مقابل 1.540.000 طالب خلال السنة المنصرمة،سيشرف على تأطيرهم ما يربو عن 60 ألف أستاذ, 20 بالمائة منهم من ذوي المصف العالي. ولهذا الغرض، سيتم تخصيص 1.411.000 مقعد بيداغوجي و 700.000 سرير، مع العلم أنه سيكون بإمكان الطلبة الجدد و لأول مرة، التسجيل عبر الخط للحصول على غرف بالإقامات الجامعية، حسب ما أشار إليه الوزير. كما كان وزير التعليم العالي قد قال في تصريح للقناة الإذاعية الأولى إن عملية التسجيل بالنسبة لحاملي البكالوريا الجدد ستكون استكمالا للمسعى الإصلاحي الذي تمت مباشرته منذ سنتين و ذلك باتخاذ تدابير نوعية جديدة تهدف إلى تصليح الإختلالات التي سجلت في الماضي، وكذا تحسين رغبات التوجيه و ضبط عروض التكوين المتاحة بما يسهم في ترشيد الاختيارات و رفع معدلات الرضا و الاستجابة بصفة أوسع للرغبات المعبر عنها.

هذا ويشرع حاملو شهادة البكالوريا دورة جوان 2017 هذا الثلاثاء في التسجيلات الجامعية الأولية وذلك لاختيار التخصصات من بين الرغبات الممنوحة وتستمر هذه العملية إلى غاية الـ 03 أوت.

وتجدر الاشارة إلى أن جديد التسجيلات الجامعية لهذه السنة هو تقليص الرغبات إلى أربع و توسيع عملية الطعن من خلال إعطاء فرصة أخرى للطلبة الذين لم تسمح له معدلاتهم بالحصول على رغباتهم في التخصص حيث بإمكانهم الاستعانة بأربع تخصصات أخرى.

و في هذا الصدد أوضح مدير الدراسات بجامعة ابن خلدون بتيارت محمد دواجي في تصريح للقناة الإذاعية الأولى أنه هناك 5 أيام للتسجيلات الجامعية من الـ "1 إلى الـ 5 أوت" فبعد الأبواب المفتوحة التي استطاع الطلبة فيها الإطلاع على الجامعة وعلى التخصصات ،فإن الأغلبية تبحث عن تخصصات المدارس العليا و شعبة الطب.

وأضاف مدير الدراسات بجامعة ابن خلدون بتيارت أن جديد هذه السنة هو تقليص الرغبات من 6 خلال السنة الماضية إلى 4 هذه السنة، مؤكدا أن الطالب الذي أخفق في الاختيار ممكن له يوم الـ 11 أوت أن تعطى له فرصة أخرى ابتداء من يوم" الـ 14 إلى الـ 16 أوت" باختيار 4 رغبات أخرى، قائلا إن فترة التحويلات تتم يوميا قبل التسجيل النهائي .

المصدر: الإذاعة الجزائرية