اسدال الستار على الطبعة الـ10 لمهرجان وهران الدولي للفيلم العربي

اختتمت ليلة الاثنين إلى الثلاثاء فعاليات الطبعة العاشرة لمهرجان وهران الدولي للفيلم العربي بحضور وجوه سينمائية عربية بارزة حيث تم تتويج الفيلم الروائي الطويل "في انتظار السنونوات" للجزائري كريم موساوي بجائزة الوهر الذهبي.

وقد تميزت هذه الطبعة التي انتظمت من الـ 25 الى الـ 31 جويلية باستحداث عدة أركان جديدة وبرنامج متنوع علاوة على مجال المنافسة التي شملت 31 عملا سينمائيا ضمت ثلاثة مسارات وهي الأفلام الروائية الطويلة والأفلام القصيرة والأفلام الوثائقية.

وقد شاركت الجزائر بثلاثة أفلام طويلة في مجال المنافسة من جملة 11 عملا سينمائيا في هذا الصنف من بينهم فيلم مجسد في إطار الشراكة مع تونس وهو "أوغسطينوس ابن دموعها" للمخرج المصري سمير سيف وكذا الفيلمان الآخران وهما على التوالي "في انتظار السنونوات" لكريم موساوي و"العشيق" لعمار سي فوضيل.

ومن بين الأعمال السينمائية القصيرة العشرة (10) التي شاركت في أجواء المنافسة لهذه الطبعة تنافس فيلم جزائري وحيد على جوائز هذا الصنف وهو "وعدك"لمحمد يارغي بينما شاركت الجزائر بثلاثة أفلام وثائقية من مجموع 10 أعمال وهم على التوالي "تحقيق في الجنة" لمرزاق علواش و"يوسف شاهين والجزائر" لسليم أقار و"حزام" لحميد بن عمرة.

وتضمن سجل التتويجات لفئة الأفلام الطويلة اختيار كريم موساوي كأفضل مخرج مع منح جائزة أحسن سيناريو لنادية عليوات وصوفي بطرس للفيلم "المحبس" من لبنان.

وعادت جائزة أحسن دور نسائي لدارين حمزة و ألسكندرا قهوجي عن الفيلم اللبناني "'ورقة بيضاء" فيما تحصل الممثل أيمن زيدان على جائزة أفضل دور رجالي عن الفيلم السوري "الأب".

ومنحت جائزة أحسن ممثل وممثلة صاعدين لهنية عمار ومهدي رمضان اللذين شاركا في الفيلم الجزائري "في انتظار السنونوات" مع تخصيص جائزة أحسن دور نسائي ثانوي للطيفة قفصي عن الفيلم التونسي "غدوة حي".

وفيما يتعلق بالافلام القصيرة فقد منحت جائزة الوهر الذهبي مناصفة للعملين "خمسة اولاد وعجلة" لسعيد زاغة (فلسطين) و"وعدتك" للمخرج الجزائري محمد يارقي.

ونال الفيلم الوثائقي "اصطياد الأشباح" من فلسطين للمخرج رائد انضوني جائزة افضل فيلم لهذه الفئة من الاعمال المتنافسة في المهرجان.

وبالنسبة لركن بانوراما افلام الموبايل القصيرة فكان التتويج من نصيب الفليمين "كيف كان عيد ميلادك" و"هيومن" للمخرجين الجزائريين محمد زواش وعصام تعشيت على التوالي.

كما تميز الحفل الختامي للمهرجان أيضا بتكريم الممثل المصري الكبير عزت العلايلي مع الاحتفاء بالمغنية والممثلة اللبنانية هيام يونس.