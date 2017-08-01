المدير العام للغابات:تجسيد برنامج عملي لإعادة تأهيل الفضاءات المتضررة من الحرائق

01/08/2017 - 10:12

أكد المدير العام للغابات عز الدين سكران هذا الثلاثاء أنه تم إحصاء وتقييم مجمل الخسائر الغابية والفلاحية التي انجرت عن الحرائق الأخيرة عبر 17 ولاية وهذا خلال اللقاء الذي جمع الأمين العام لوزارة الفلاحة بإطارات القطاع".

وفي السياق ذاته كشف المدير العام للغابات في تصريح للقناة الإذاعية الأولى عن تجسيد برنامج عملي خلال الأيام المقبلة لإعادة تأهيل الفضاءات المتضررة والمتمثلة في "إعادة تهيئة 435 هكتار من الأشجار المثمرة  وكذا غرس 190 ألف شجيرة مثمرة من مختلف الأصناف و إستبدال أكثر من 3 آلاف صندوق نحل وتهيئة المسالك الغابية والفلاحية وكذا تعويض المواشي والدواجن للمربين -بحسب المتحدث ذاته-.

المصدر:الإذاعة الجزائرية

أوسمة:

اقتصاد, فلاحة

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