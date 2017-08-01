الخطوط الجوية الجزائرية تمدد فترة بيع تذاكر الحج إلى يوم الـ 05 أوت الجاري

قررت شركة الخطوط الجوية الجزائرية تمديد عملية بيع التذاكر للحجيج الذين لم يقتنوا بعد تذاكر سفرهم إلى البقاع المقدسة إلى يوم الـ5 أوت الجاري.

وفي هذا الشأن أوضح المدير التجاري للخطوط الجوية الجزائرية زهير هواوي للقناة الإذاعية الأولى أن الرحلات المبرمجة تكون أول رحلة عبرها يوم الـ 06 أوت الجاري، مؤكدا أن عملية بيع التذاكر لا زالت سارية المفعول ، وأشار إلى أنه قد بيعت أكثر من 27 ألف تذكرة وقد بقيت حوالي 9 آلاف تذكرة لم يتم اقتناؤها بعد و لهذا قال إن الخطوط الجوية الجزائرية قررت تمديد فترة بيع تذاكر الحج و ذلك إلى يوم الـ05 أوت الجاري.

ودعا المدير التجاري للخطوط الجوية الجزائرية كل الحجاج الذين يملكون دفاتر الحج أو الذين ذكرت أسماؤهم خلال القرعة أن يتقربوا من مكاتب الخطوط الجوية الجزائرية عبر القطر الوطني ولاسيما في وهران و قسنطينة والجزائر.

وأوضح زهير هواوي أن الـ 10 الرحلات الأولى التي تنطلق من الجزائر وهران، ورقلة، قسنطينة وعنابة كل مبيعاتها اكتملت ، و بقيت الرحلات التي تليها ابتداء من الـ 20 إلى غاية الـ 26 أوت، وأكد المتحدث ذاته أنه فيه إمكانية شراء التذكرة يوم الـ 05 أوت ، مشيرا إلى أن سعر التذكرة موحد ويقدر بـ 120 ألف دينار.

المصدر: الإذاعة الجزائرية