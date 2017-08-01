وفاة 186شخصا في حوادث مرور على مستوى المناطق الحضرية خلال الثلاثي الـ2 من2017

سجلت مصالح مرور الأمن الوطني، خلال الثلاثي الثاني من السنة الجارية، 043 4 حادث مرور على مستوى المناطق الحضرية أدت إلى وفاة 186 شخص وجرح 779 4 آخرين، حسب حصيلة كشفت عنها أمس الاثنين مصالح الأمن الوطني.

وحسب الإحصائيات التي قامت بها المصالح المختصة،فإن العنصر البشري يبقى هو السبب الرئيسي في وقوع الحوادث المرورية.

وأوضح نفس المصدر أن المديرية العامة للأمن الوطني قامت خلال نفس الفترة بتنظيم "270 178 نشاط توعوي لفائدة السائقين و462 4 نشاط بالمؤسسات التربوية وعلى مستوى الحظائر المرورية عبر كامل التراب الوطني".

كما قامت مصالح الأمن --يضيف ذات المصدر-- بوضع "937 67 حاجز مروري عبر كامل إقليم اختصاصها وكثفت من الدوريات الراجلة والراكبة، حيث بلغ عددها 551 561 دورية،فيما بلغ عدد العمليات المنجزة من قبل فرقة الرادار 613 1 عملية".

وسجلت ذات المصالح "282 18 جنحة مرورية تم على إثرها وضع 544 6 مركبة في الحظيرة وتحرير 250 195 غرامة جزافية، فيما تم تسجيل 609 4 مخالفة تنسيق".