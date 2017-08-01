التعرف على هوية الثمانية ارهابيين المحيدين بولاية تيبازة

تم التعرف على هوية ثمانية ارهابيين الذين تم تحييدهم من طرف مفارز للجيش الوطني الشعبي منذ يوم الـ 23 جويلية الماضي بمنطقة الصفصافة دائرة قوراية بولاية تيبازة، كما أورده هذا الثلاثاء بيان من وزارة الدفاع الوطني.

وأوضح ذات البيان أنه في " اطار محاربة الارهاب وتبعا للعملية النوعية التي تنفذها مفارز للجيش الوطني الشعبي منذ يوم 23 جويلية 2017 بمنطقة صفصافة دائرة قوراية بولاية تيبازة والتي مكنت لحد الساعة من تحييد (08) ارهابيين واسترجاع (10) أسلحة نارية وكمية معتبرة من الذخيرة تم التعرف على هوية هؤلاء المجرمين".

ويتعلق الامر ب "ب. بلحول " المكنى " ذا النون" و " ب. فوزي" المكنى "أبو جهاد" و " ع. محمد" المكنى "أبو عمار" وكذا "ب. كريم " المكنى "أبو بكر الأنصاري " و "س. مبخوت " المكنى "أبو البصير" و"ه ش. الحاج " المكنى "أبو منصور الى جانب "ن. عبد الغني" المكنى "أبو اليتيم" و "ص. حبيب" المكنى "أبو حمزة".

في سياق متصل وعلى إثر عملية بحث وتمشيط كشفت ودمرت مفرزة للجيش الوطني الشعبي ثلاثة (03) ألغام تقليدية الصنع ببرج بوعريريج /ن.ع.5. كما أكده بيان الوزارة.

المصدر/واج