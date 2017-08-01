انتخاب وزير النفط السابق شهيد حقان عباسي رئيسا لوزراء باكستان

01/08/2017 - 15:47

انتخب برلمان باكستان وزير النفط السابق رجل الأعمال شهيد حقان عباسي هذا الثلاثاء  رئيسا للوزراء خلفا لنواز شريف الذي  أقالته المحكمة العليا يوم الجمعة الماضي على خلفية قضايا فساد.

 

وأعلن رئيس البرلمان الباكستاني سردار اياز صادق أن عباسي حصل على 221 صوتا  من أصل 342  وهو أعلى بكثير من غالبية ال172 صوتا الضرورية للفوز  على أن يؤدي  اليمين فى وقت لاحق اليوم.

وتنافس أربعة مرشحين على المنصب الذي ظل شاغرا بعد ان قررت المحكمة العليا  عدم أهلية رئيس الوزراء السابق نواز شريف للمنصب على خلفية قضايا فساد. 

ورجح فوز عباسي بالمنصب نظرا لحصوله على تأييد نواز شريف وحزب الرابطة  الإسلامية-نواز الذي يحظى بالغالبية في المجلس.

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