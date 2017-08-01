لوح: مشروع القانون المتعلق بالسوار الالكتروني تمت المصادقة عليه من قبل الحكومة

كشف وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح هذا الثلاثاء من ولاية تيبازة, أن مشروع القانون المتعلق بتطبيق السوار الإلكتروني في تنفيذ العقوبة تمت المصادقة عليه من قبل الحكومة, مشيرا إلى أن هذا الإجراء سيستفيد منه, بعد موافقة قاضي تطبيق العقوبات, المحكوم عليهم نهائيا بالسجن لمدة 3 سنوات أو أقل أو من بقي لهم تنفيذ عقوبة تقل عن 3 سنوات.

وقال لوح في تصريح للصحافة على هامش إشرافه على حفل تكريم النزلاء الناجحين في شهادتي البكالوريا والتعليم المتوسط لدورة جوان 2017, ان مشروع القانون المتعلق بتطبيق السوار الالكتروني في تنفيذ العقوبة تمت المصادقة عليه من قبل الحكومة.

وبخصوص تنفيذ هذا القانون, أوضح الوزير انه "بالنسبة للمحكوم عليهم نهائيا بعقوبة 3 سنوات او أقل او من بقي تنفيذ العقوبة في حقه أقل من 3 سنوات, وبعد موافقة قاضي تطبيق العقوبات, يقضي عقوبته خارج المؤسسة العقابية وبمراقبة عن طريق آلية السوار الالكتروني", وهي - كما قال- "آلية جديدة تتماشى والنظرة الجديدة لإصلاح المنظومة العقابية", مشيرا الى ان التكوين والتعليم بهذا الخصوص "حقق نتائج مرضية بنسبة نجاح في شهادة البكالوريا لهذا الموسم بلغت 60,65 بالمائة" .

وتم بهذه المناسبة تكريم النزلاء المتفوقين في شهادة البكالوريا والتعليم المتوسط والتعليم والتكوين المهني وكذا جامعة التكوين المتواصل وذلك بحضور وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات, مختار حسبلاوي, ووزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي, مراد زمالي, ورئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان,فافا سيد لخضر بن زروقي, وكذا ممثلين عن قيادة الدرك الوطني والمديرية العامة للأمن الوطني والمجتمع المدني وعائلات النزلاء المتفوقين.

وقد نجح في شهادة التعليم المتوسط 4585 نزيل منهم 53 نزيلة من أصل 6730 مترشح عبر كامل مؤسسات إعادة التأهيل, أي بنسبة نجاح تقدر ب 13ر68 بالمائة.

وقد نالت مؤسسة إعادة التربية والتأهيل لولاية تيزي وزو المرتبة الأولى بمعدل 04ر17 حسب الإحصائيات التي قدمتها وزارة العدل.