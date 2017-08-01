بطولة العالم لألعاب القوى-2017: تسطير برنامج خاص لمكافحة المنشطات

سطرت اللجنة المنظمة لبطولة العالم لألعاب القوى المنتظرة بلندن من 4 إلى 13 أوت برنامجا خاصا لمكافحة المنشطات خلال المنافسات التي ستعرف مشاركة ألمع رياضيي مختلف الاختصاصات.

وأوضحت وحدة النزاهة في ألعاب القوى والاتحاد البريطاني للعبة في بيان لهما أنه سيتم قبل انطلاق البطولة العالمية تحليل 600 عينة دم لإنشاء ما يسمى بـ"جواز سفر بيولوجي" للرياضيين, وذلك للكشف عن العقاقير المحظورة مثل "هرمون النمو", وبعد ذلك, ستؤخذ بملعب المنافسات بلندن 600 عينة بول أخرى للكشف عن عقاقير محظورة أخرى مثل المنشطات وهرمون الإريثروبويتين.

وأشار رئيس وحدة النزاهة إلى أن الشيء الأساسي في هذا البرنامج "هو العمل الذي تم خلال الأشهر الماضية حين أجريت بعض التحاليل العشوائية لبعض الرياضيين الذين قد يتأهلون للمشاركة في بطولة العالم بلندن", موضحا أنه خلال فترة 10 أشهر, استخرجت ألفي عينة دم و3 آلاف عينة للبول.

وأضاف البيان أن العينات التي سيتم سحبها خلال البطولة ستنقل إلى مكان ما كي يتم العودة إليها في المستقبل عند الحاجة.. و ستقوم الاتحادات المشرفة على البطولة بعقد جلسات تأهيل في الفنادق التي يقيم بها الرياضيون سيتم فيها شرح السلوكيات المحظورة وتجنب أي أخطاء قد تخرج اللاعب من البطولة.