الجزائر تسجل رقما قياسيا جديدا لاستهلاك الكهرباء

أعلنت شركة سونلغاز اليوم الثلاثاء أن الاستهلاك الوطني للطاقة الكهربائية سجل يوم الاثنين رقما قياسيا جديدا نتيجة لارتفاع درجة الحرارة.

وسجل متعامل النظام الكهربائي رقما قياسيا للقوة الكهربائية يوم الاثنين 31 يوليو 2017 على الساعة الثانية و النصف زوالا بلغت 14.182 ميغاواط أي بزيادة بلغت 10.8% بالنسبة للذروة المسجلة في 1 أغسطس 2016 و التي بلغت 12.839 ميغاواط.

و كانت سونلغاز قد أشارت من قبل إلى أن ذروة الاستهلاك بلغت يوم الأحد 30 يوليو على الساعة الثالثة (3) زوالا 13.881 ميغا واط.

و بعد التذكير بان الاستهلاك الكهربائي له علاقة وطيدة بارتفاع درجات الحرارة، أضاف المصدر أن سونلغاز تتوقع ذروات جديدة للاستهلاك خلال هذا الصيف.

و في هذا الصدد، جددت سونلغاز ندائها للمستهلكين بعقلنة استهلاكهم للطاقة الكهربائية، خصوصا ما بين 13سا00 و 16سا00 و كذلك بين 20سا00 و 23سا00.