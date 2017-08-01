تسليم أكثر من 400 سيارة من إنتاج الشركة الجزائرية لتطوير العربات لعين بوشقيف بتيارت

تم اليوم الثلاثاء تسليم أكثر من 400 سيارة من علامة مرسيدس بنز أنتجت بالشركة الجزائرية لتطوير العربات لذات العلامة لعين بوشقيف بولاية تيارت.

وتم توقيع بروتوكول تسليم هذه السيارات من صنفي "كلاس جي" الرباعية الدفع و"سبنتر" المتعددة الاستعمالات والمخصصة لنقل الأشخاص والبضائع وسيارات الإسعاف بحضور ممثلي المديريات والهيئات المستفيدة وتحت إشراف العميد اسماعيل كريكرو المدير العام للشركة الجزائرية لتطوير العربات علامة مرسيدس بنز بعين بوشقيف التابعة لوزارة الدفاع الوطني.

وأفاد العميد كريكرو أثناء كلمته التي ألقاها بالمناسبة أنه تم تسليم أكثر من 400 سيارة منها 216 للمديرية المركزية للعتاد بوزارة الدفاع الوطني منها 90 سيارة رباعية الدفع خاصة بنقل الفرق العسكرية وأخرى موجهة للدرك الوطني و116 سيارة "سبنتر" لنقل الأشخاص والبضائع و10 سيارات خاصة بالتدخل للدرك الوطني.

وأضاف أنه تم تسليم من خلال هذه الحصة 30 سيارة للمديرية العامة للأمن الوطني و 15 للمديرية العامة للحماية المدنية و 96 سيارة لمجمع سوناطراك منها 80 رباعية الدفع والباقي سلم لمؤسسات عمومية متمثلة في المؤسسة الوطنية للقنوات والمؤسسة العمومية للإنارة ومؤسسات خاصة تعمل في مجال توزيع الأدوية والنقل وغيرها.

وأفاد المدير العام للشركة الجزائرية لتطوير العربات علامة مرسيدس بنز بعين بوشقيف أن نوعية المنتوج ذو المقاييس الدولية أصبح يفرض نفسه في السوق حيث تم إنتاج منذ سنة 2015 أكثر من 8.800 سيارة 90 بالمائة منها تم بيعه وتسليمه بما فيها ما يقارب 2.000 سيارة سلمت للمديرية المركزية للعتاد بوزارة الدفاع الوطني.

وأشار إلى أن هناك مشروع لتركيب وتسويق سيارة "كلاس جي" رباعية الدفع موجهة للخواص وللمؤسسات المدنية ابتداء من العام المقبل وذلك بشكل جديد وخاص يختلف عن السيارات الرباعية الدفع التي تركب حاليا والموجهة لوحدات الجيش الشعبي الوطني وبعض المؤسسات العمومية فقط.

وبلغت طاقة إنتاج المصنع فيما يخص سيارة من نوع "كلاس جي" رباعية الدفع الكمية المبرمجة في إطار السياسة العامة للشركة الجزائرية لتطوير العربات من علامة مرسيداس بنز بعين بوشقيف وهي 2.000 سيارة سنويا خلال عام 2017 في حين كانت لا تتعدى 900 سيارة سنويا في 2015 . وبلغت طاقة إنتاج المصنع من سيارات "سبنتر" 50 بالمئة من الطاقة المبرمجة وهي 6000 سيارة سنويا حسب مدير الإنتاج بالشركة زين العابدين مصطفاوي.

يذكر أن الشركة الجزائرية لتطوير العربات لعلامة مرسيدس بنز لعين بوشقيف (تيارت) قد تم تدشينها سنة 2014 من طرف نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أحمد قايد صالح.