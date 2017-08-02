محمد عيسى:مستعدون للتعامل مع السعودية بالتأشيرة النموذجية الالكترونية

أكد وزير الشؤون الدينية والاوقاف، محمد عيسى، استعداد الجزائر للتعامل مع السعودية بالتأشيرة النموذجية الالكترونية خلال موسم الحج للسنة القادمة.

واوضح محمد عيسى في تصريح للصحافة على هامش لقاء مع أعضاء بعثة الحج لهذا الموسم بدار الامام بالمحمدية، ان السعودية "قررت هذه السنة الشروع في تطبيق التأشيرة الالكترونية النموذجية"، مؤكدا استعداد الجزائر للتعامل بهذا الاجراء الجديد خلال موسم الحج للسنة القادمة.

وأضاف ان "قرابة مليون و200 الف جزائري شاركوا في قرعة الحج لهذا الموسم وان 90 بالمائة منهم استعملوا الانترنت".

وبخصوص فرض المملكة السعودية لرسم جديد يقدر بألفي ريال (ما يعادل 500 أورو) على تأشيرة الدخول الى اراضيها بالنسبة للحجاج الذين أدوا مناسك الحج خلال الخمس سنوات الاخيرة، قال الوزير إن السعودية "حرة وسيدة في قراراتها"، مشيرا الى ان لجنة التحضير لموسم الحج "اجتمعت تحت رئاسة وزارة الشؤون الدينية والاوقاف واتخذت كل التدابير اللازمة من خلال التعرف على الحجاج الملزمين بدفع هذا الرسم الاضافي والذين يفوق عددهم الألف (1000)".

وأوضح الوزير بهذا الخصوص أنه "تم ارسال طلب الى مصالح الوزير الاول من أجل الموافقة على تحويل هذه المبالغ المالية الى السعودية والالتزام بهذا الشرط الذي اتخذته سلطات المملكة".

وبشأن اللقاء الذي جمعه بأعضاء بعثة الحج وهذا قبل انطلاق اول رحلة نحو البقاع المقدسة والمقررة يوم 6 أوت الجاري،اعتبر الوزير أن هذا اللقاء التنسيقي يندرج في إطار "الجهود المبذولة لإنجاح موسم الحج وتمكين أعضاء البعثة الجزائرية من أداء مهامهم في أحسن الظروف".