عبد السلام ذراع ينتخب رئيسا جديدا للاتحادية الجزائرية للملاكمة

انتخب عبد السلام ذراع رئيسا للاتحادية الجزائرية للملاكمة للعهدة الاولمبية "2017- 2020" خلال الجمعية العامة الانتخابية المنعقدة أمس الثلاثاء بالمركز الرياضي غرمول ( الجزائر العاصمة).

وتحصل ذراع -المترشح الوحيد لمنصب الرئيس وممثل رابطة قسنطينة والنائب الاول لرئيس الهيئة الفيديرالية- على 36 صوتا مقابل 8 والغاء صوتين.

وجرت اشغال الجمعية العامة الانتخابية بحضور 46 عضوا من اصل 53 تحصيهم الجمعية العامة لاتحادية الملاكمة (28 رابطة, احسن ثمانية اندية و 10 اعضاء من المكتب الفيديرالي), بحضور ممثل وزارة الشباب والرياضة, سيد احمد عمروني.

وصرح عبد السلام ذراع،عقب انتخابه على رأس الهيئة الفيديرالية بالقول "نحاول بكل المستطاع لم شمل عائلة الملاكمة بصفة عامة وهدفنا تكوين فريق وطني يمثلنا في المحافل الدولية ،وكلنا كلنا واعون بالرهانات والتحديات التي تنتظر الملاكمة الجزائرية خلال الاربع السنوات المقبلة، سيما الالعاب الاولمبية بطوكيو 2020 والالعاب المتوسطية 2021 بوهران.

ودعا ذراع كل الفاعلين لدى الاتحادية الجزائرية للفن النبيل،للتحلي بالهدوء ورص الصفوف لإرجاع لهذا الاختصاص هيبته والعمل اليد في اليد من اجل تطويره."

هذا ويعتزم عبد السلام ذراع تنظيم مجمع تقني وطني في الايام المقبلة قصد مناقشة الطرق والوسائل الرامية لإيجاد الحلول لكل النقائص التي يعاني منها الاختصاص ومنح ديناميكية جديدة لممارسيه.

للتذكير سبق لأعضاء الجمعية العامة للاتحادية الجزائرية للملاكمة، المجتمعين في دورة استثنائية،سحب الثقة من الرئيس السابق عبد المجيد نحايسية بسبب "سوء التسيير لشؤون الفيديرالية الآنية."