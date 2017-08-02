مسؤول بسونلغاز: الإستهلاك الوطني للكهرباء سجل 14.182 ميغاواط خلال اليومين الماضيين

أعلنت الشركة الجزائرية للكهرباء والغاز سونلغاز أن الاستهلاك الوطني للطاقة الكهربائية سجل خلال اليومين الماضيين رقما قياسيا نتيجة لارتفاع درجة الحرارة.

وأوضح الرئيس المدير العام مسير المنظومة الكهربائية لمجمع سونلغاز عزيز عميود، في تصريح للقناة الأولى، أن "استهلاك الكهرباء في الأيام العادية لشهر الصيف يسجل ارتفاعا لا يتعدى 5 بالمائة، لكنه بلغ هذه المرة 10.5 بالمائة، وهو ما يعد رقما كبيرا جدا في قطاع الكهرباء".

و أضاف: " سجل متعامل النظام الكهربائي رقما قياسيا للقوة الكهربائية يوم الاثنين 31 جويلية 2017 على الساعة الثانية و النصف زوالا بلغت 14.182 ميغاواط أي بزيادة بلغت 10.8% بالنسبة للذروة المسجلة في 1 أوت 2016 والتي بلغت 12.839 ميغاواط"، مرجعا ذلك إلى " الاستعمال المفرط للكهرباء من قبل أجهزة التبريد خصوصا من قبل القطاع الإقتصادي".

و كانت سونلغاز قد أشارت من قبل إلى أن ذروة الاستهلاك بلغت يوم الأحد 30 حويلية على الساعة الثالثة (3) زوالا 13.881 ميغا واط.

و وجه المتحدث نداء للمستهلكين بضرورة عقلنة استهلاكهم للطاقة الكهربائية, خصوصا ما بين 13سا و 16سا وكذلك بين 20سا و 23سا.