دعوة المواطنين المولودين بين 1 جانفي 1985 و31 ديسمبر 1987 الى تسوية وضعيتهم تجاه الخدمة الوطنية

02/08/2017 - 19:03

دعت مديرية الخدمة الوطنية بوزارة الدفاع الوطني  المواطنين التابعين لصفوف 2005  2006 و2007  المولودين بين 1 جانفي 1985 و31  ديسمبر 1987 وغير المتواجدين في وضعية عصيان تجاه الخدمة الوطنية  الى التقرب  من مراكز أو مكاتب الخدمة الوطنية التابعين لها قصد القيام بتسوية وضعيتهم   حسب ما أفاد به الأربعاء بيان لوزارة الدفاع الوطني.

 

وأوضح ذات المصدر أن "مديرية الخدمة الوطنية لوزارة الدفاع الوطني تعلم  المواطنين التابعين لصفوف 2005  2006 و2007  المولودين بين 1 جانفي 1985 و31  ديسمبر 1987 وغير المتواجدين في وضعية عصيان تجاه الخدمة الوطنية  بأنهم  مدعوون للتقرب من مراكز أو مكاتب الخدمة الوطنية التابعين لها قصد القيام  بتسوية وضعيتهم تجاه الخدمة الوطنية وذلك حسب الرزنامة الآتية:

   -  من 13 إلى 17 أوت 2017: بالنسبة للمواطنين المولودين بين 01 جانفي و31  مارس

   - من 20 إلى 24 أوت 2017: بالنسبة للمواطنين المولودين بين 01 أفريل و30  جوان

  - من 27 إلى 31 أوت 2017: بالنسبة للمواطنين المولودين بين 01 جويلية  و30  سبتمبر

  - من 03 إلى 07 سبتمبر 2017: بالنسبة للمواطنين المولودين بين 01 أكتوبر و31  ديسمبر.

وأضاف بيان وزارة الدفاع الوطني أن المواطنين المعنيين مدعوون لتقديم نسخة من  بطاقة الهوية ونسخة من شهادة تثبت المستوى الدراسي.

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الجزائر, مجتمع

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