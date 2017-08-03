الحجاج الذين أدوا المناسك خلال العامين الماضيين مطالبون بدفع رسوم إضافية مقدرة بـ60 ألف دينار

دعا الديوان الوطني للحج والعمرة،أمس الأربعاء، الحجاج المسجلين لموسم 2017 الذين أدوا المناسك في 2015 أو 2016 ، إلى التقرب من مصالح بنك الجزائر لدفع رسوم إضافية مقدرة ب60 ألف دينار فرضتها السلطات السعودية.

وأوضح الديوان في بيان له، أن "السلطات السعودية فرضت على الذين سجلوا للحج هذا الموسم وسبق لهم أداء مناسك الحج في عام 2015 أو عام 2016دفع مبلغ إضافي قدره 2000 ريال سعودي ليتمكنوا من أداء مناسكهم".

ودعت ذات الهيئة،الحجاج المعنيين بهذا الإجراء إلى التقرب من مصالح بنك الجزائر لدفع الرسوم المقدرة بالعملة الجزائرية بمبلغ 60 ألف دينار، وهذا "قبل مغادرتهم أرض الوطن"،مع ضرورة "استظهار وصل دفع هذه الرسوم إضافة إلى الوصل الخاص بتكلفة الحج لدى مصالح البنك على مستوى مطارات الإقلاع".