الحماية المدنية تسجل أكثر من 150 حريق خلال الـ24 ساعة الأخيرة في عدة ولايات شمال الوطن

كشف المدير المساعد المكلف بالإحصائيات والإعلام بالمديرية العامة للحماية المدنية العقيد فاروق عاشور أنه تم تسجيل أكثر من 150 حريق خلال الـ24 ساعة الأخيرة في عدة ولايات من شمال الوطن.

وأوضح العقيد عاشور فاروق في ندوة صحفية خصصها لتقديم حصيلة نشاطات الحماية المدنية منذ بداية موسم الاصطياف أنه تم تسجيل خلال الـ24 ساعة الماضية، 51 حريقا بالغابات، 50 بالأدغال، 10حرائق مست المحاصيل الزراعية 41 حريق بالحشائش اليابسة.

وأشار المتحدث ذاته إلى أن ولايات الطارف، سكيكدة، جيجل، تيزي وزو و بجاية هي الأكثر تضررا من هذه الحرائق التي أتلفت بين الأمس واليوم أكثر من 888 هكتار من الغابات.

وأكد في نفس السياق أنه تم إحصاء 1028 حريق في الفترة الممتدة بين الـ 1 جوان و الـ26 جويلية تسببت في إتلاف 2423 هكتار من المساحة الغابية، 2682 هكتار من الأدغال، 2596 هكتار من الحشائش اليابسة و المساحة المتضررة من المحاصيل الزراعية تقدر بـ 35. 1347 هكتار من محاصيل القمح و190 هكتار من الشعير و118.449 شجرة مثمرة.

وأكد بخصوص سبب اندلاع هذه الحرائق أن ارتفاع الحرارة وسرعة الرياح ساهمتا بشكل كبير في اندلاعها وانتشارها بسرعة.

وحسب المسؤول ذاته لقد تم تسجيل 78 حالة وفاة غرقا منذ بداية موسم الاصطياف 48 منها سجلت في شواطئ غير مسموحة للسباحة و تسجيل 63 حالة وفاة بالمجمعات المائية.

وتحتل ولاية بجاية الصدارة بتسجيلها 18 حالة وفاة تليها ولاية بومرداس بـ 11 حالة ثم مستغانم بـ 10 وفيات.

الحرائق تلحق أضرارا بالأسلاك الكهربائية

إلى ذلك فقد ألحقت الحرائق في إلحاق أضرار بالأسلاك الكهربائية خصوصا في المناطق الجبلية و المعزولة، فيما جندت مصالح سونلغاز إمكانياتها لإصلاح الأعطاب.

وفي هذا الصدد قال مسؤول الاتصال بشركة سونلغاز إن الحرائق المسجلة أدت إلى عدة أعطاب خاصة بشبكة التوتر العالي ، حيث كانت سببا في نقص الطاقة المتوفرة لمحطة التوليد، مشيرا إلى أن الحرائق أثرت على عملية التوزيع في كل من الطارف و قالمة و سوق أهراس و عزابة و القل و بجاية و تيزي وزو و تيبازة و البليدة و المدية و المناطق المحاذية لها.

وأكد المتحدث ذاته أن شبكة التوصيل متصلة ببعضها قائلا إن فرق التدخل للشركة الجزائرية لتوزيع الكهرباء متواجدة عبر كل المديريات على المستوى الوطني و متأهبة لأي طارئ رغم صعوبة المسالك خلال الحرائق.

المصدر: الإذاعة الجزائرية