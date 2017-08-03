أكثر من 39 % من حاملي البكالوريا الجدد أجروا التسجيلات الجامعية الأولية خلال اليوم الثاني

أفادت الإحصائيات الشاملة التي قدمتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن عدد المتحصلين الجدد على شهادة البكالوريا دورة 2017 والذين اجروا التسجيلات الأولية في الجامعات قد ارتفع في اليوم الثاني من هذه العملية ارتفع إلى 135.384 أي بنسبة 39.62% من العدد الإجمالي.

وبلغ عدد عمليات الولوج إلى موقع التسجيلات (التوقيعات) بالنسبة للناجحين الجدد 304.220 في حدود الساعة 16:36 أي بنسبة 89.02% من العدد الإجمالي، حسب نفس المصدر.

إضافة إلى ذلك أبرزت الإحصائيات أن 341.744 تلميذا قد تحصلوا على شهادة البكالوريا لهذه السنة.

من جهة أخرى تتابع الوزارة عمليات التسجيل الأولي بطريقة آنية على المستوى الوطني بفضل نظام آلي ناجع.

ويذكر أن رزنامة التسجيلات الجامعية لعام 2017-2018 بالنسبة للطلبة الجدد تمتد من الـ 1 إلى غاية الـ 16 أوت، حيث حددت فترة التسجيلات الأولية بين الـ 1 و الـ 3 أوت في حين يتم تأكيد التسجيلات يومي الـ 4 و الـ5 من نفس الشهر.

وتصادف هذه العملية تنظيم أبواب مفتوحة حول مؤسسات التعليم العالي في الفترة الممتدة من الـ 26 جويلية إلى الـ 5 أوت المقبل.

أما بخصوص معالجة بطاقات الرغبات فتتم بين الـ 6 و الـ 11 أوت ليتم إعلان نتائج التوجيهات الأولية يوم الـ 11 اوت مساء.

وتجدر الإشارة إلى أن مرحلة المسابقات و المقابلات ستجرى يومي الـ 12 و الـ 13 أوت.

وكانت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قد اعلنت في هذا الإطار عن أرضية الكرتونية مخصصة لتغييرات التوجيه المسموح بها سيتم فتحها يومي الـ 5 و الـ 6 سبتمبر لتتم معالجتها بين الـ 7 و الـ 9 سبتمبر. أما التسجيلات الجامعية النهائية فتم تحديدها بين الـ 10 و الـ 14 سبتمبر المقبل.

هذا وسيتمكن الطلبة الجدد هذه السنة من توجيه طلبات الايواء ابتداء من الـ 16أوت المقبل وهو تاريخ تحصلهم على توجيهاتهم.

و بخصوص الدخول الجامعي للطلبة الجدد فسيكون يوم الـ 17 سبتمبر 2017 في حين حدد تاريخ الـ 5 من نفس الشهر بالنسبة للطلبة القدامى.