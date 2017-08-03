ضبط 80 كلغ من المواد المتفجرة وقذيفة هاون ولغم تقليدي الصنع ببومرداس وباتنة

كشفت مفارز للجيش الوطني الشعبي يوم أمس الأربعاء بكل من بومرداس وباتنة كمية من المواد المتفجرة (80 كلغ) وقذيفة هاون ولغم تقليدي الصنع, حسب ما جاء في بيان لوزارة الدفاع الوطني هذا الخميس.

وأكد ذات المصدر أنه "في إطار مكافحة الإرهاب كشفت مفارز للجيش الشعبي الوطني يوم أمس الأربعاء 2 أغسطس 2017 بكل من بومرداس /ن .ع.1 وباتنة /ن.ع.5 ثمانين (80) كلغ من المواد المتفجرة وقذيفة الهاون ولغم تقليدي الصنع".

وفي إطار محاربة الجريمة المنظمة أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي من القطاع العسكري لوهران ن.ع.2 بالتنسيق مع عناصر الجمارك لمغنية بولاية تلمسان تاجري (02) مخدرات كما حجزت 92 كلغ من الكيف المعالج ومركبتين اثنتين (02).

وبتمنراست /ن.ع.6 أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي 13 مهربا وضبطت مركبتين رباعيتي الدفع و11 جهاز كشف عن المعادن وجهاز اتصال عبر الأقمار الإصطناعية فيما حجزت مفارز أخرى بعين قزام مركبة رباعية الدفع و3360 وحدة من مواد التنظيف ومواد متفجرة ومعدات تفجير.

ومن جهة أخرى، أحبطت وحدات لحرس الشواطئ بعنابة /ن.ع.5 محاولات هجرة غير شرعية ل34 شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع فيما تم توقيف 22 مهاجرا غير شرعي من جنسيات افريقية مختلفة بكل من تندوف /ن.ع.3 وإليزي /ن.ع.4 .