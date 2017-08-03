الكاراز : لم يتدخل احد في اختياري للاعبين المعنيين بمواجهة ليبيا

فند مدرب المنتخب الجزائري للاعبين المحليين لوكاس الكاراز هذا الخميس التأويلات بشأن استدعائه "عددا معتبرا" من لاعبي نادي بارادو و اتحاد الجزائر ضمن القائمة المعنية بالمواجهة المزدوجة أمام ليبيا لحساب الدور التصفوي الأخير من بطولة إفريقيا للأمم الخاصة باللاعبين المحليين (شان-2018) المقررة دورتها النهائية بكينيا.

وقال التقني الاسباني في ندوة صحفية نشطها بالمركز الفني بسيدي موسى: "رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم (الفاف) خير الدين زطشي ليس له اي تأثير على خياراتي فيما يخص انتقاء اللاعبين. لدي 30 سنة في مهنة التدريب ولم يسبق لي أن رضخت لضغوطات و ليس بالتأكيد ما سأفعله اليوم".

و يعتبر بارادو ممثلا بخمسة لاعبين بعد رحيل يوسف عطال إلى كورتري البلجيكي, فيما يتواجد 6 عناصر من اتحاد الجزائر في المنتخب الوطني للمحليين.

و أضاف الكاراز: "طلبت مساعدة مواطني مدرب بارادو جوسيب ماريا نوغيز من أجل معلومات إضافية حول اللاعبين الذين احتفظت بهم. هذا أمر طبيعي أن يكون سلوكي في هذا الاتجاه".

وأضاف المدرب الذي يشرف أيضا على المنتخب الجزائري الاول: "احترم اراء الجميع. القائمة تم وضعها وفق معايير دقيقة واخترنا أحسن اللاعبين الذين شاركوا في الألعاب الاولمبية 2016 بالبرازيل والألعاب الإسلامية بباكو", مشيرا إلى أن عمله ليس منحصرا بالوقت و لا بمواعيد ظرفية.

وأشار الناخب الوطني: "أنا أعمل و أضع عينا على الفريق المحلي و أخرى على مستقبل كرة القدم الجزائرية. بالنسبة لي لا يوجد سوى فريق واحد, الذي يختلف هو معايير الانتقاء", كاشفا أن الاختيار تم بفضل "طريقة عصرية ترتكز على نظام معلوماتي يحلل اداء اللاعبين من الجانب الفردي و الجماعي خلال كل مباراة و القائمة قد تتغير بمرور أيام التربص".

و ستجرى مقابلة الجزائر-ليبيا يوم السبت 12 أوت المقبل بملعب الشهيد حملاوي (45ر20), فيما برمجت مباراة العودة يوم الجمعة 18 أوت بملعب الطيب المهيري بصفاقس (تونس). الفائز عقب هذه المواجهة المزدوجة يتأهل مباشرة لنهائيات شان-2018 المقررة بين 11 جانفي و 2 فيفري.

و يتدرب زملاء سفيان بن دبكة بمعدل حصتين في اليوم ليستفيدوا من ثلاثة أيام راحة بداية من الجمعة قبل العودة إلى التربص مجددا الاثنين المقبل.