بـدوي: لا تعويض عن خسائر حرائق الغابات الأخيرة دون تحقيقات ميدانية

أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، نور الدين بدوي،هذا الخميس من الطارف أنه لن يتم التعويض عن الخسائر التي انجرت عن حرائق الغابات الأخيرة دون القيام بتحقيقات ميدانية حتى"تذهب هذه التعويضات إلى مستحقيها".

وقال بدوي خلال جلسة عمل جمعته بإطارات ومدراء مختلف مصالح ولاية الطارف خصصت لملف حرائق الغابات، أنه"لا تعويض عن الخسائر التي تسببت فيها حرائق الغابات دون تحقيقات ميدانية"، مشددا أن هذه التحقيقات "يجب أن تأخذ الوقت الكافي من قبل مصالح الشرطة والدرك الوطني حتى تذهب التعويضات إلى مستحقيها، وهذا طبقا لتعليمات رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة".

وأكد الوزير في ذات السياق أن"كل من تسبب في اندلاع هذه الحرائق سيجد أمامه القانون والعدالة"،مشيرا إلى أنه"تم توقيف عدد من الأشخاص حاولوا إلحاق إضرار بالثروة الغابية لأغراض شخصية".

وبعد أن ذكر أن ولاية بجاية هي "الأكثر تضررا"من حرائق الغابات، أكد بدوي أن"الدولة وتنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية، وضعت كل الإمكانيات للتحكم في موجة الحرائق"، مشيرا إلى اتخاذ جملة من الإجراءات لمواجهة هذه الحرائق، منها على وجه الخصوص انجاز وحدة للحماية المدنية ببلدية أم الطبول مجهزة بكل الوسائل، بالإضافة إلى فتح المسالك والطرق الغابية وكذا تعزيز وسائل الإخماد بولاية الطارف برتلين متنقلين من الولايات المجاورة.

ودعا الوزير أيضا إلى التنسيق والتعاون بين الحماية المدنية في الجزائر ونظيرتها في تونس لمواجهة الحرائق التي تندلع على مستوى المناطق الحدودية.

يذكر أن بدوي كان قد اطلع في وقت سابق على عمليات إخماد الحرائق ببلديات السوارخ وأم الطبول والعيون، حيث طمأن المواطنين ب"وقوف الدولة إلى جانبهم"ودعاهم إلى"مد يد العون إلى عناصر الجيش الوطني الشعبي والحماية المدنية ومديرية الغابات التي تعمل على إخماد هذه الحرائق".

وحيا الوزير بالمناسبة الجهود التي تقوم بها هذه المصالح في الميدان لإخماد هذه الحرائق.

المصدر: وكالة الأنباء الجزائرية