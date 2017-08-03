البطولة الوطنية المفتوحة (حصيلة اليوم الأول): سيطرة عناصر المجمع البترولي ورقم قياسي وطني في 800 متر

عرفت نتائج اليوم الأول لمنافسات البطولة الوطنية المفتوحة للسباحة التي جرت هذا الخميس بمسبح 5 جويلية بالمركب الاولمبي محمد بوضياف بالجزائر، سيطرة عناصر المجمع الرياضي البترولي وتحطيم السباح لونيس خندريش (نادي دالي براهيم) للرقم القياسي الوطني لاختصاص 800 متر سباحة حرة.

وتحصلت عناصر المجمع على أربع ميداليات ذهبية من بين ثمانية ممكنة، في حين حصد نادي دالي براهيم (الجزائر) ذهبيتين وحاز ناديا اولمبيك الجزائر وبريد الجزائر على ميدالية من المعدن النفيس لكل منهما.

وعند السيدات، ففي سباق 50 متر (سباحة حرة)، حققت أمال مليح (المجمع البترولي) الذهبية بوقت قدره (26ثا و43ج)، وفي سباق 100متر (فراشة)، وعاد المركز الأول لسارة حاج عبد الرحمان من المجمع البترولي، منجزة وقتا ب(1د 04ثا 45ج).

وفي 400 متر (4 سباحات)، فازت بالسباق غادة مالجي من أولمبيك الجزائر محققة مقتا قدره (5د 32ثا 72ج)،أما في اختصاص أربع مرات 200 متر (سباحة حرة) فقد تحصلت فتيات المجمع البترولي على الذهبية بوقت قدره (9 د 15 ثا 87ج).

وعند الذكور، ففي سباق 50 متر (فراشة)،حقق السباح الدولي، أسامة سحنون من المجمع البترولي الذهبية ب(24 ثا 76ج)، وفي 200 متر (على الظهر)، توج عبد الله عرجون من بريد الجزائر بالذهبية بوقت قدره (2 د 04 ثا 80ج).

أما في اختصاص 100 متر (على الصدر)، فقد تألق منصف بلامان من نادي دالي براهيم بفوزه في هذه المنافسة بوقت قدره (1د 04 ثا 85ج).

من جهته، حطم السباح الدولي لنادي الرياضي لدالي براهيم لونيس خندريش الرقم القياسي الوطني لسباق 800 متر سباحة حرة، حيث حقق زمنا قدره (8د و 14ثا و 92ج) علما أن الرقم السابق والذي كان بحوزته يقدر ب(8د و 18ثا و 53ج).

وصرح خندريش "الحمد لله تمكنت من تحطيم الرقم القياسي الوطني الذي سبق وان حققته قبل أسبوعين في البطولة الولائية".

وأضاف"لكن ذلك لم يكن سهلا بالنسبة إلي لأنني حاولت تحطيم أرقاما قياسية أخرى، لاسيما في اختصاص 200 متر فراشة لكن ذلك لم يكتب لي وهذه المرة وفقت في 800 متر".

وأضاف يقول:"اشكر كل من ساندني من اجل بلوغ هذا المستوى، واخص بذلك مدربي علي منصري وكذا عائلتي التي لطالما شجعتني".

من جانبها صرحت مجدة شيباركا (المجمع البترولي)"أنا سعيدة بفوزنا بذهبية الفرق، بداية سباق التناوب (أربع مرات 200 متر-سباحة حرة) في الفرق كان صعبا لكن سيرنا الأمور لصالحنا إلى غاية النهاية.أتمنى المواصلة على هذا الدرب لي ولفريقي".

وتتواصل المنافسة الوطنية يوم غد الجمعة بإجراء سباقات المجموعات صباحا ابتداء من (30ر08)، في حين تنطلق النهائيات في حدود الخامسة مساء (00ر17).

وتعرف البطولة الوطنية المفتوحة للسباحة (جميع الأصناف/ذكور-إناث)، والمتواصلة إلى غاية يوم الاثنين 7 اغسطس،مشاركة 448 سباحا (332 ذكور- 116 إناث) يمثلون 58 ناديا عن 16 رابطة ولائية، حسبما علم من مدير التنظيم الرياضي للاتحادية، رضوان حمداوي.

المصدر : وكالة الأنباء الجزائرية