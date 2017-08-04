فنزويلا..الرئيس الفنزويلي يرسم الجمعية التأسيسية الجديدة اليوم الجمعة

ينتظر أن يقوم الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو اليوم الجمعة بترسيم أعضاء الجمعية التأسيسية الجديدة و ذلك بعد تأجيل العملية ليوم واحد نظرا للاحتجاجات التي تزامنت مع إعلان نتائج الإستفتاء عن هذه الهيئة.

وستلتئم الهيئة في قاعة في القصر التشريعي في العاصمة الفنزويلية كراكاس حيث ستنعقد الجلسة الافتتاحية للهيئة التي تضم 545 عضوا بينهم زوجة الرئيس مادورو وابنه.

ويأتي هذا الإجتماع في ظروف خاصة بعدما دعت المعارضة الى مسيرة حاشدة في العاصمة ما يثير المخاوف من سقوط مزيد من الضحايا بعد مقتل أكثر من 125 شخصا في الأشهر الأربعة الماضية خلال احتجاجات تخللتها مواجهات مع القوى الأمنية.

وفي هذا السياق دعا مادورو امس الخميس المواطنين إلى الهدوء قائلا "لا للاستفزاز ولا للانجرار للاستفزاز" مطمئنا بأن كل شيء جاهز للجمعية التأسيسية.

وتتمتع الهيئة التأسيسة الجديدة بصلاحيات غير محدودة بينها حل البرلمان أو تغيير القوانين ولا تخضع لأي سلطة بما في ذلك سلطة الرئيس وستكون مهمتها اعادة صياغة دستور فنزويلا الذي اقر في 1999 ووقعه الرئيس الراحل هوغو تشافيز (1999-2013). ويعول الرئيس الفنزويلي على هذه الجمعية التأسيسية لإخراج البلاد من أزمتها السياسية والاقتصادية

المصدر: وكالة الأنباء الجزائرية