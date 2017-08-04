رسميا نيمار يدفع 222 مليون يورو ويفسخ تعاقده بشكل رسمي مع برشلونة

أعلن نادي برشلونة الإسباني، مساء اليوم الخميس، فسخ تعاقده بشكل رسمي مع اللاعب البرازيلي نيمار دا سيلفا، وذلك بعدما حصل النادي الكتالوني على مبلغ 222 مليون يورو قيمة الشرط الجزائي في عقد اللاعب.

وحضر الفريق القانوني للمهاجم البرازيلي نيمار، إلى مقر نادي برشلونة اليوم الخميس، وقام بدفع مبلغ 222 مليون يورو المنصوص عليها في الشرط الجزائي لفسخ عقد اللاعب مع النادي الإسباني.

وأكد برشلونة - في بيان له اليوم - أنه حصل على هذا المبلغ كتعويض عن فسخ العقد الذي يربطه باللاعب "نيمار" حتى 30 يونيو لعام 2021، وذلك من جانب واحد ودون سبب.

ومن المنتظر أن يعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي عن إتمام تعاقده مع نيمار خلال الساعات القادمة، ليصبح اللاعب البرازيلي الأغلى في تاريخ كرة القدم.