مصالح الأمن تحجز على 100 كلغ من السمك الفاسد بولاية الجلفة

تمكنت قوات الشرطة بولاية الجلفة مؤخرا إثر عملية مراقبة روتينية رفقة لجنة النظافة وحفظ الصحة ما بين البلديات على مستوى الأسواق من حجز 100 كلغ من السمك الفاسد كان معروضا للبيع من طرف أحد التجار،حسبما أفاد به اليوم الجمعة بيان للمديرية العامة للأمن الوطني.

وحسب ذات المصدر ف"أثناء عملية مراقبة روتينية قامت بها قوات الشرطة بأمن دائرة الإدريسية بولاية الجلفة رفقة لجنة النظافة وحفظ الصحة ما بين البلديات على مستوى وسط المدينة لفت انتباههم أحد التجار المتنقلين للأسماك، حيث تبين بعد توقيفه ومراقبة سلعته أن السمك الذي هو بصدد بيعه فاسد حيث تم حجز 100 كلغ من هذا السمك بقيمة إجمالية قدرها 41300 دج".

وقد تم توقيف التاجر بتهم"الغش في مواد صالحة لتغذية الإنسان و"جنحة خرق إلزامية أمن المنتوج"مع تقديمه إلى الجهات القضائية المختصة يضيف نفس البيان.

وقد قامت مصالح الشرطة في ذات السياق بإرسال عينة من السمك المحجوز لمصلحة الجودة وقمع الغش التابعة لمديرية التجارة لولاية الجلفة أين أكدت التحاليل أن المنتوج المحجوز غير صالح للاستهلاك ويمس بالصحة العامة يشير ذات المصدر.

وقد"تم إتلاف الكمية المحجوزة من السمك الفاسد وفق الإجراءات القانونية المعمول بها"يبرز نفس المصدر.

المصدر : واج