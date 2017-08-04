قرار التعويض عن الخسائر الناجمة عن حرائق الغابات تتخذه اللــجان الولائية

أعلن وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية،نور الدين بدوي، هذا الجمعة من بجاية أن القرار الخاص بتعويض المتضررين عن الخسائر الناجمة عن حرائق الغابات تتخذه اللجان الولائية بعد"تحقيقات معمقة"تجريها مصالح الأمن.

وأفاد بدوي خلال اجتماع ترأسه مع اللجنة الولائية لمكافحة الحرائق بمقر ولاية بجاية ، أن"قرار التعويض عن الخسائر الناجمة عن حرائق الغابات يتخذ من طرف اللجان الولائية بعد تحقيقات ميدانية معمقة تقوم بها مصالح الشرطة والدرك الوطني"، مشيرا إلى انه على ضوء نتائج التحقيقات، سيتم"تعويض كل من لديه الحق في ذلك ، أما من كان سببا في اندلاع هذه الحرائق فسيعاقب بقوة وصرامة القانون".

وفي نفس السياق، دعا بدوي اللجنة الولائية إلى إعداد"تقرير مفصل"عن الحرائق التي مست ولاية بجاية والتي بلغ عددها--حسب مصالح الحماية المدنية- 126 حريق أتى على مساحة 1758هكتار خلال الفترة الممتدة من 31 يوليو إلى 4 أوت الجاري، مبرزا أن هذه التقارير ينبغي أن تتضمن"الاحتياجات الضرورية"للسيطرة على هذه الحرائق من خلال عمليات الإطفاء التي تقوم بها وحدات الحماية المدنية ومديرية الغابات في الميدان.

كما دعا السلطات الولائية إلى وضع ميكانيزمات تسمح بمرافقة الخواص من ملاك المساحات الغابية من خلال تسخير نفس الوسائل والإمكانيات الموجهة لحماية المساحات الغابية العمومية، بالإضافة إلى تشجيع ما تقوم به لجان اليقظة ولجان القرى على مستوى ولاية بجاية في مرافقة جهود قوات الجيش الوطني الشعبي والحماية المدنية ومديرية الغابات في إخماد هذه الحرائق وشدد الوزير بالمناسبة على أهمية "التطبيق الصارم"لتعليمات وتوجيهات رئيس الجمهورية والتي تهدف-- كما قال--إلى"خدمة المواطن والتكفل باحتياجاته وانشغالاته اليومية".

يذكر أن بدوي حل صباح اليوم بولاية بجاية،حيث وقف على حجم الخسائر التي خلفتها موجة الحرائق التي مست الولاية مؤخرا، كما استمع إلى انشغالات المواطنين المتضررين،لاسيما على مستوى بلدية توجة.

السلطات العمومية مستعدة لمرافقة الخواص في حماية ثروتهم الغابية

وفي السياق نفسه أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية نور الدين بدوي اليوم من بجاية أن السلطات العمومية مستعدة لمرافقة الخواص في حماية ثروتهم الغابية ببرنامج مماثل لتلك البرنامج الموجهة لحماية المساحات الغابية العمومية.

وقال بدوي خلال وقوفه على حجم خسائر حرائق الغابات ببلدية توجة واستماعه إلى انشغالات مواطنيها أن السلطات العمومية"مستعدة لمرافقة الخواص في حماية ثروتهم الغابية ببرنامج مماثل لتلك البرنامج الموجهة للمساحات الغابية العمومية"، خاصة --كما قال-- وان"50 بالمائة من المساحات الغابية لولاية بجاية مملوكة من طرف الخواص".

وذكر الوزير أن هذا البرنامج يشمل على وجه الخصوص"فتح وتهيئة المسالك والطرق الغابية وتجنيد كل الإمكانيات لحماية الثروة الغابية للبلاد".

وبلغة الأرقام، كشف الوزير عن تسجيل أزيد من 1200 حريق في 13 ولاية، مشيرا إلى وجود دوافع إجرامية وراء اندلاع هذه الحرائق.

وأوضح بهذا الخصوص أن مصالح الأمن والدرك تواصل التحقيقات بهدف معرفة الأسباب الحقيقة لاندلاع هذه الحرائق، مبرزا أنه تم توقيف العديد من الأشخاص المشتبه فيهم بعدة ولايات متضررة وتم تقديمهم أمام العدالة.

وخلال تواجده ببلدية توجة، أشاد بدوي بالهبة التضامنية للجان القرى ومساهمتهم في إخماد الحرائق إلى جانب قوات الجيش الوطني الشعبي ووحدات الحماية المدنية وأعوان الغابات.

المصدر: وكالة الأنباء الجزائرية