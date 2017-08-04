مونديال-2017 للجودو: الجزائر حاضرة بعشرة مصارعين في موعد بودابست

سيمثل عشرة مصارعين الجزائر في البطولة العالمية للجودو في منافستي الفردي وحسب الفرق (رجال وسيدات) التي ستنظمها العاصمة المجرية بودابست من 28 أوت إلى 3 سبتمبر، حسب ما علم هذا الجمعة لدى الاتحادية الجزائرية للجودو.

لدى الرجال، تم اختيار كل من لياس بويعقوب(- 100 كلغ)،أسامة جدي(-7كلغ)،عبد الرحمن بن عمادي (-90 كلغ)، حود زورداني(- 66 كلغ) ونجيب تمار (تمار+100 كلغ).

أما الجودو النسوي.فسيكون ممثلا من طرف خمس مصارعات وهن : مريم موسى (-5طلع)، رتيبة تاريكات (-57 كلغ)، سعاد بلكحل (-7كلغ)، كوثر وعلال (-78 كلغ) وصونيا عسلة (+78 كلغ).

وسيكون مجموع 782 مصارع و مصارعة من 131 بلدا حاضرين في مونديال بودابست، حسب الاتحاد الدولي للجودو.

المصدر : واج