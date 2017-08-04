تسجيل نحو 1900 حالة وفاة بالكوليرا في اليمن حتى نهاية شهر يوليو الماضي

أكد وزير الصحة والسكان اليمني ناصر باعوم هذا الجمعة أن عدد الحالات التي توفيت بمرض الكوليرا منذ 27 أبريل الماضي حتى نهاية يوليو بلغ 1890 حالة في عموم المحافظات اليمينة.

وأضاف باعوم في تصريح صحفي اليوم الجمعة أن نسبة الوفيات جراء الوباء تراجعت وذلك في أواخر شهر يوليو الماضي.. موضحا أن الوزارة استطاعت بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية والهلال الأحمر الإماراتي وهيئة الإغاثة الكويتية أن تحد من انتشار الكوليرا من خلال الدعم المستمر بالأدوية

والمستلزمات العلاجية الطارئة"...مشيرا إلى أن أغلب حالات الوفيات تركزت في محافظات"حجة - صنعاء -الحديدة عمران واب".

المصدر : واج