مــسـاهل يـتوجـه هذا السبت إلى الـدوحة في زيارة عـمـل

يتوجه وزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل هذا السبت إلى الدوحة قادما من مسقط (سلطة عمان) وذلك في إطار زيارة عمل إلى دولة قطر، حسبما أفاد به اليوم الجمعة بيان للوزارة.

وأوضح ذات المصدر أن"وزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل وفي إطار مواصلة جولته في العالم العربي التي يقوم بها بتعليمة من رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة سيتوجه ابتداء من يوم غد (السبت) إلى الدوحة في زيارة عمل قادما من مسقط".

وخلص بيان وزارة الشؤون الخارجية إلى أن السيد مساهل سيجري خلال هذه الزيارة محادثات مع نظيره القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني وكذا مع شخصيات أخرى كبيرة في هذا البلد.

المصدر: وكالة الأنباء الجزائرية