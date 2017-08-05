الأنظار تتجه نحو بولت في نهائي سباق 100 متر في لندن

تتجه الأنظار اليوم (السبت) إلى نهائي سباق 100 متر في بطولة العالم لألعاب القوى في لندن بينما يسعى العداء الأسطورة الجاميكي يوسين بولت لاختتام مسيرته بالفوز بذهبية السباق للمرة الرابعة في البطولة العالمية.

وسيتعين على بولت تحقيق بداية أفضل من بدايته في تصفيات السباق أمس، لكنه على رغم كل ذلك يظل مرشحاً بقوة للانتصار في آخر سباق فردي يخوضه في مسيرته مع ألعاب القوى.

وبعد فوز البريطاني مو فرح بالذهبية الأولى في البطولة في سباق عشرة آلاف متر أمس، سيقام اليوم سباق السيدات بينما ترشح التوقعات تفوق الإثيوبية الماز إيانا البطلة الأولمبية وحاملة الرقم القياسي العالمي ومواطنتها بطلة العالم تيرونيش ديبابا على رغم غيابهما لبعض الوقت خلال الموسم الحالي بسبب الإصابة.

وستقام اليوم أيضاً منافسات رمي القرص للرجال والوثب الطويل للرجال وقبل نهائي سباق 1500 متر سيدات. وستنطلق اليوم منافسات السباعي بسباق 100 متر حواجز.