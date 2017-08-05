سونلغاز: تعرض شبكات كهربائية لأضرار جسيمة بفعل حرائق الغابات

تعرضت خطوط عالية الضغط لشبكة النقل و توزيع الكهرباء التي تعبر الغابات إلى "أضرار جسيمة" بفعل الحرائق التي نشبت بعدة مناطق من البلاد حسب بيان لمؤسسة سونلغاز.

و أضاف البيان أن "الخطوط العالية الضغط المترابطة ب 220 إلى 400 كيلو فولت و التي تمر عبر الغابات تأثرت بشكل خطير جراء الحرائق الكثيفة و التي سجلت بكل من الطارف و سوق اهراس و قالمة وعزابة و القل و بجاية و تيزي وزو و تيبازة والبليدة و المدية".

و أوضح ذات المصدر انه على غرار جميع مصالح الدولة كالحماية المدنية و حفظ الغابات فان سونلغاز و كذا المؤسسة الجزائرية لتوزيع الكهرباء و الغاز "تواجه الوضع الأكثر صعوبة بفعل الحرائق التي تسببت في أضرار جسيمة على مستوى شبكات النقل و توزيع الكهرباء".

كما جاء في البيان أن هذه الأضرار آدت إلى عجز في الطاقة المتوفرة لدى سونلغاز على مستوى محطاتها لتقديم خدمات للزبائن في ظروف حسنة".

و أوضحت المؤسسة أن هذا العجز يأتي في وقت تم فيه تسجيل مستويات قياسية لاستهلاك الكهرباء حيث بلغت يوم الاثنين الماضي 14.200 ميغاواط.

و على سبيل المثال أشارت سونلغاز إلى أن الحرائق المسجلة في شرق البلاد يمكن أن تؤثر على شبكة النقل في المنطقة و تؤدي كذلك إلى عجز في الطاقة المتوفرة للمؤسسة على مستوى مثلا محطة كهربائية و يمكن أن يؤدي ذلك إلى نقص في التزويد بالطاقة في جميع البلديات بما فيها تلك المتواجدة غرب البلاد.