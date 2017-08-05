رقـــم أحمــر على مستـوى الإذاعات المحلية خــــاص بحـــرائق الغابــات

أعلنت وزارة الاتصال في بيان لها عن وضع خط أحمر على مستوى الإذاعات المحلية عبر الـ48 ولاية، ابتداء من هذا السبت، مخصص للتبليغ عن حرائق الغابات أو لطلب النجدة.

وأوضح المصدر ذاته ان "الخط الاحمر سيكون بمثابة جسر و ارضية للاتصال المستعجل من خلال وضع خطوط هاتفية و وسائط إعلامية اخرى في خدمة المواطنين على مدار 24 ساعة و طيلة أيام الأسبوع لتمكين الإذاعات المحلية من نقل سائر المعلومات الواردة من المواطنين و/أو المؤسسات و التي من شأنها المساهمة إلى جانب الفاعلين المؤسساتيين المتواجدين في الميدان في التحسيس و التوعية حول هذه الآفة والوقاية من اندلاع الحرائق و الاسراع في نجدة الاشخاص الذي يواجهون الخطر وتسهيل تداول المعلومة و الوقاية".

المصدر: الإذاعة الجزائرية