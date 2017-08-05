تسجــيلات جــامعيـة: أزيد من 64 بالمـائة مـن الطلــبة الجــدد أكـــدوا رغبــاتهم

بلغ عدد الطلبة الجامعيين الجدد الذين أكدوا رغباتهم خلال التسجيلات النهائية 211975 طالب إلى غاية الساعة، وهو ما يمثل 63ر64 بالمائة من المجموع الكلي للذين قاموا بالتسجيلات الجامعية الأولية، حسب ما أفادت به وزارة التعليم العالي و البحث العلمي السبت في بيان لها.

و استنادا إلى آخر الأرقام الواردة عن المدرسة الوطنية العليا للإعلام الآلي و هذا إلى غاية الثانية زوالا من نهار اليوم ، يشير البيان إلى أن عدد الطلبة الذي ثبتوا رغباتهم خلال مرحلة التسجيلات النهائية التي كانت قد انطلقت أمس الجمعة و تستمر إلى غاية نهاية اليوم، قد بلغ 211975 طالب و هو ما يمثل 63ر64 بالمائة من المجموع الكلي للذين أتموا مرحلة التسجيلات الأولية.

و تشير المعطيات ذاتها إلى أن عدد الطلبة الذين كانوا قد قاموا بالتسجيلات الأولية التي كانت قد امتدت من الفاتح أغسطس إلى الثالث منه، قد بلغ 327995 طالب و هو ما يعادل 98ر95 بالمائة من المجموع الكلي للمتحصلين الجدد على شهادة البكالوريا و المقدرين ب 341744 ناجح.

وسيعلن عن تائج التوجيهات عبر الخط مساء الجمعة المقبل (11 أوت)،في حين حددت فترة إجراء المقابلات والاختبارات التي تعني بعض التخصصات في الفترة ما بين 12 و 13 من الشهر الجاري.

و كان عدد الرغبات الممنوحة للفائزين الجدد في شهادة البكالوريا قد تم تقليصه إلى أربعة بدل عشرة، مع منح فرصة ثانية لأولئك الذين لم يتحصلوا على إحداها و ذلك من خلال إفراد أربع رغبات أخرى جديدة، علما أنه يتعين على أن تكون إحدى الرغبات الأربع ضمن نظام (أل.أم.دي).

وفي هذه الحالة، سيتم فتح الموقع لتغيير التوجهات يومي 05 و 06 سبتمبر، فيما ستنشر النتائج في الفترة ما بين 07 و 09سبتمبر على أن تمتد مرحلة التسجيلات النهائية من 10 إلى 14 من نفس الشهر.

المصدر: الإذاعة الجزائرية/وأج