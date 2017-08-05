"كــان" الكاميرون: هـذا هـو النظام الجديد للتأهل للنهائيات بعد رفع عدد الـفرق إلى 24

أعلن الاتحادية الإفريقية لكرة القدم (الكاف) عن النظام الجديد للتأهل إلى نهائيات كأس الأمم الإفريقية ابتداء من النسخة المقبلة بعد تغيير عدد الفرق المشاركة في البطولة إلى 24 منتخبا بدلا من 16 منتخبا.

وأرسلت الكاف خطابات رسمية لكل الاتحاديات الإفريقية لتوضيح نظام التأهل إلى كأس الأمم الإفريقية 2019 المقرر إقامتها في الكاميرون.

ويتأهل متصدرو المجموعات الـ 13 وفقا للنظام الجديد بالإضافة إلى أفضل 11 منتخبا أصحاب المركز الثاني ليكون المجموع 24 منتخبا متأهلا لأمم إفريقيا 2019 بالكاميرون.

وفى حالة تصدر الكاميرون لمجموعتها يتم احتساب صاحب المركز الثاني كمتصدر للمجموعة.

وتتواجد الجزائر ضمن المجموعة الرابعة رفقة منتخبات الطوغو و البنين وغامبيا.

المصدر: الإذاعة الجزائرية /وأج