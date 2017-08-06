انطلاق أول رحلة للحجاج إلى البقاع المقدسة هذا الأحد من الجزائر العاصمة ووهران وقسنطينة

تنطلق هذا الأحد أول رحلة لحجاج بيت الله الحرام لأداء مناسك الحج وسط إجراءات تسهيلية على مستويات متعددة لإنجاح العملية من تحسين للخدمات وقد برمجت أول الرحلات عبر ثلاثة مطارات من الجزائر العاصمة وهران و قسنطينة

و في هذا الشأن يشرف وزير الشؤون الدينية و الأوقاف محمد عيسى على توديع الحجاج بمطار هواري بومدين الدولي بالعاصمة الجزائر، وقد صرح الوزير في وقت سابق للقناة الإذاعية الأولى أن الحاج لن ينتظر في المطار كثيرا لأن الإجراءات الأمنية تقوم بها المديرية العامة للأمن الوطني قبل قدوم الحاج إلى المطار وهذا على مستوى جميع المطارات الجهوية.

وأضاف وزير الشؤون الدينية محمد عيسى أن الجزائر تعاقدت مع السعودية من أجل تقديم خدمات للحجاج الجزائريين من حيث الإقامة التي تتوفر فيها شروط السلامة للحاج الجزائري لحفظ مستوى كرامته ، كما تم التعاقد على الإعاشة بتقديم الأكل الضروري للحاج حتى تحفظ صحته وذلك تحت رقابة طبية جزائرية.

إلى ذلك فقد توجهت البعثة الجزائرية أمس السبت من مطار هواري بومدين في أول رحلة نحوى البقاع المقدسة.

وفي هذا الصدد أوضح المدير العام للديوان الوطني للحج و العمرة يوسف عزوزة للقناة الإذاعية الأولى أن هذه الرحلة تقل 200 عضوا من أعضاء البعثة الجزائرية يمثلون قطاعات عدة و يقدمون مختلف الخدمات، كما يتوزعون على المراكز الثلاث بالبقاع المقدسة، مركز المدينة المنورة، مركز مكة المكرمة و مركز جدة.

وأضاف يوسف عزوزة أن فوجا من البعثة سيقوم باستقبال حجاجنا الميامين في 119 رحلة جوية بمجموع 36 ألف حاج جزائري مبرمجة لهذا الموسم.

من جهتهم عبر الحجاج في ميكرفون القناة الإذاعية الأولى عن فرحتهم و ابتهاجهم بالتوجه إلى البقاع المقدسة وأنهم في صحة جسدية ونفسية جيدة ، داعين الله عز وجل أن يؤدوا المناسك في أحسن الظروف ويعودون لأرض الوطن سالمين.

المصدر: الإذاعة الجزائرية