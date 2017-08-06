مونديال فوفينام فيات فوداو (اختتام الطبعة الـ5): الجزائر في المركز الثاني عالميا

احتلت الجزائر المرتبة الثانية عالميا عقب اختتام الطبعة الخامسة لمونديال فوفينام فيات فو داو،بعدما حصدت 12 ميدالية ذهبية و 11 فضية و 4 برونزيات.

وبهذا تحافظ الجزائر على مركز الوصافة عالميا بعد منتخب الفيتنام الذي حصد 17 ذهبية، بينما عاد المركز الثالث للوفد الكمبودي ب4 ميداليات من المعدن النفيس.

وتوجت الجزائر بذهبية اختصاص صونغ لين رقم 03 (ثنائية) بفضل الثنائي بجوجو بشير و حيرش عثمان.

وحقق ذهبية اختصاص دفاع ذاتي بدون اسلحة ، الرباعي الجزائري المختلط: زايري دلال وايلول حسان و لوناس سليم و سنيقري ايوب وذهبية تاب تو كوين ثلاثية: زايري دلال- بوهراوة صونية - الخراز هاجر.

ولدى التقني (رجال) ففي اختصاص "لونغ هو كوين" جماعي توج الثلاثي الجزائري بن حاج جيلالي مغراوي عبد الحق, بجوجو بشير و وهاب فارس بالذهبية.

وعاد المعدن النفيس في اختصاص "صونغ لين كيام فاب" (ثنائية) للجزائريين خيشان محمد و تمطاوسين عادل، وذهبية الدفاع الذاتي ضد شخص زوجي لبوهراوة صونية ضد سنيقري ايوب.

وذهبية صونغ لين زاو ثنائية فقد كانت من نصيب بولرياش محمد و حيرش عثمان.

أما في المنازلات فقد توج بوزيد بلكير بذهبية اختصاص وزن اقل من 77 كلغ ليحافظ على لقبه العالمي للمرة الثالثة على التوالي، كما عاد المعدن النفيس لوزن اقل من 90 كلغ لمشقق وائل نور الاسلام، نفس الشيء بالنسبة لخربوش شعيب (اقل من 68 كلغ) وهيبة رحماني (اقل من 65 كلغ).

بالمقابل، حقق الميداليات الفضية للجزائر في اختصاص الدفاع ذاتي بالاسلحة اناث رباعي كل من زايري دلال ضد ايلول حسان ولوناس سليم وسنيقري ايوب.

كما حقق فضية وزن اقل من 72 كلغ عادل دين، واكتفى وهاب فارس ايضا بنفس الميدالية في اختصاص نيو مون كوين (فردي)، وهو المهدن الذي عاد الى وهاب فارس تهاب نهي بات توك كوين (فردي).

وكانت البرونزية من نصيب اسامة مشقق في وزن اقل من 82 كلغ.

أما في اختصاص فاندون بالاسلحة حقق البرونزية الرباعي كابلي ابراهيم- كابلي موسى - بوصلاح سيد علي- بن جبار حمزة, نفس الانجاز في صونغ لين كيام فاب (ثنائية) بفضل زايري دلال و بوهراوة صونية برونزية.

وشاركت الجزائر في هذا الموعد العامي ب26 مصارعا، منهم خمس سيدات الى جانب المدربين الوطنيين كمال لوناس في اختصاص المنازلة، سماش عبد الحق (التقني), فاتح جواج (التقني المختلط) و رئيس الاتحادية محمد جواج.

وتم انتقاء المجموعة المشاركة في موعد الهند من ضمن 65 رياضيا، سبق لهم نيل المراتب الثلاث الاولى في مختلف المنافسات الوطنية وهذا بعد عدة دورات تحضيرية نشطتها التشكيلة الوطنية تحت إشراف التقنيين المذكورين سابقا.

وخاضت العناصر الوطنية عدة معسكرات بقاعة الدار البيضاء و بالمعهد الرياضي بعين البنيان و دورة تدريبية مغلقة بمدينة أزفون من الـ 05 الى الـ 15 جويلية والتي يتشابه مناخها نوعا ما مع نيودلهي من حيث الرطوبة، اضافة الى التجمع الاخير بمركز تحضير وتجمع الفرق الوطنية بالسويدانية (17-28 جويلية).