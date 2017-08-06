مقتل 43 مدنيا سوريا على الأقل في قصف للتحالف الدولي على مدينة الرقة

قتل 43 مدنيا على الأقل أمس السبت في قصف لطيران التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية على مناطق سكنية في مدينة الرقة معقل تنظيم ما يسمى ب "الدولة الإسلامية" الإرهابي شمالي سوريا بحسب الإعلام الرسمي السوري.

وقالت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) إن "طيران التحالف الأمريكي ارتكب مجزرة جديدة راح ضحيتها 43 من المدنيين وعددا من الجرحى في مدينة الرقة".

ونقلت عن مصادر أهلية قولها إن طيران التحالف "قصف عدة مناطق سكنية في مدينة الرقة ما تسبب بمقتل 43 شخصا على الأقل وإصابة عدد آخر بجروح متفاوتة ووقوع أضرار مادية بمنازل الأهالي وممتلكاتهم"، ولم تقدم الوكالة المزيد من التفاصيل بشأن الحادث.

وفي وقت سابق من نهار أمس اتهمت مسؤولة في الهلال الأحمر السوري التحالف الدولي بقصف مبنى المستشفى الوطني في مدينة الرقة ليلة الخميس الماضي بالقنابل الفوسفورية.

ونقلت الوكالة عن دينا الأسعد نائب مدير فرع الهلال الأحمر السوري في الرقة قولها إن "طائرات التحالف قصف ليلة الخميس الماضية بالقنابل الفوسفورية مبنى المشفى الوطني في مدينة الرقة"، وأضافت أن " المشفى تعرض أيضا لقصف بأكثر من 20 قذيفة استهدفت مولدات الكهرباء وسيارات المشفى وأقساما داخله " لافتة إلى أن المشفى "يقدم خدماته لأكثر من 100 ألف شخص في المدينة".

هذا ويشن طيران التحالف الدولي منذ عام 2014 غارات بشكل شبه يومي على مواقع تنظيم (داعش) في المناطق الخاضعة تحت سيطرته لاسيما الرقة ودير الزور، ما يؤدى إلى سقوط قتلى بين المدنيين جراء تلك الغارات.

وأقر التحالف بقتل 624 مدنيا في سوريا والعراق منذ بداية عملياته منذ عام 2014.

وترفض دمشق عمليات التحالف الدولي في سوريا وتصف تدخله بأنه "غير شرعي" كما توجه اتهامات متكررة له بارتكاب "مجازر" بحق المدنيين خلال عملياته ومحاربة من يكافح الإرهاب وتدمير البنى التحتية في البلاد.