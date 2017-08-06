وزارة الداخلية تدعو المواطنين المعنيين بموسم الحج 2017 إلى إتمام الإجراءات اللازمة في أقرب الآجال

دعت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، في بيان لها هذا الأحد، كافة المواطنين المعنيين بموسم الحج 2017 إلى التقرب من المصالح المعنية قصد إتمام كافة الإجراءات اللازمة في أقرب الآجال.

وكانت الوزارة قد دعت المواطنين المعنيين بالحج والمتأخرين إلى التقرب من شبابيك بنك الجزائر ووكالات شركة الخطوط الجوية الجزائرية من أجل الإسراع في إتمام هذه الإجراءات.

وأوضحت الوزارة أنه بالنظر إلى ضيق الوقت المحدد، فان المواطنين المعنيين مطالبون بالإسراع في إيداع ملفاتهم على مستوى الدائرة أو المقاطعة الإدارية التابعين لها لإتمام الإجراءات اللازمة.

وذكرت الوزارة انه تسهيلا لإجراءات المرور على مستوى شرطة الحدود، فان المواطنين المعنيين بالحج سيستلمون جوازاتهم المؤشرة على مستوى مطارات الإقلاع يوم الرحلة.