هدى فرعون للإذاعة: توظيف أكثر من 5000 عامل في بريد الجزائر خلال 2017

كشفت وزيرة البريد و تكنولوجيات الإعلام و الاتصال، هدى ايمان فرعون، عن أكبر عملية توظيف سيعرفها بريد الجزائر سنة 2018 لتغطية نقص الموارد البشرية الذي يعرفه القطاع.

وصرحت الوزيرة، لدى استضافتها في حصة خاصة على أمواج القناة الثالثة، بأن 5000 متعاقد بعقد محدود المدة سيتم توظيفهم رسميا وبصفة تدريجية، مؤكدة أن الأولوية لذوي الخبرة المهنية في قطاع البريد على أن يتم تسوية ملفاتهم خلال 2019 .

و في ذات السياق ، قالت فرعون، إن مؤسسة بريد الجزائر تعاني من نقص كبير في الموارد البشرية بسبب الـ 4000 عامل الذين خرجوا إلى التقاعد وبقيت هذه المناصب شاغرة ،مبرزة في السياق ذاته انه حتى في حال تعويض هؤلاء المتقاعدين بعمال جدد نبقى بعيدين عن تغطية هذا العجز مع العلم أنه يوجد أكثر من 3400 مكتب بريد عبر الوطن.

كما أشارت الوزيرة إلى أن هذا العجز الذي تعانيه مؤسسة بريد الجزائر أدى إلى حدوث خلل في الخدمات اللوجستية وكذا الطرود، فضلا عن تسجيل نوع من الإهمال في نقل الطرود البريدية مؤكدة أنه سيتم تجاوز هذه النقائص إصلاحها باقتناء مركبات ومعدات فرز الرسائل والطرود.

المصدر : الاذاعة الجزائرية