ألعاب القوى - البطولة العالمية 2017 (3000 متر موانع): تأهل تابتي للنهائي وإقصاء بوشيشة

تأهل العداء الجزائري بلال تابتي لنهائي 3000 متر موانع خلال الجولة الثالثة من البطولة العالمية لألعاب القوى بينما فشل مواطنه هشام بوشيشة في ضمان التأهل، خلال التصفيات التي جرت وقائعها هذا الأحد بالملعب الأولمبي للعاصمة البريطانية لندن.

وحل تابتي رابعا في المجموعة الأولى بتوقيت 8د 23ثا 28ج بينما اكتفى بوشيشة بالمرتبة السادسة في المجموعة الثانية بتوقيت 8د 30ثا 01ج.

وتصدر المغربي سفيان البقالي سباق المجموعة الأولى (8د 22ثا 60ج) متفوقا على الفرنسي محي الدين مكيسي (8د 22ثا 83ج) والإثيوبي غيرنت وال (8د 23ثا 00ج).

أما المجموعة الثانية فشهدت فوز الأمريكي إفان جاغر (8د 20ثا 36ج) بينما جاء في المرتبة الثانية والثالثة كل من الإثيوبي تافيس سيبوكا (8د 20ثا 48ج) والفرنسي يوهان كووال (8د 20ثا 60ج) على التوالي.

و تأهل أصحاب المراتب الثلاث الأولى ضمن المجموعات الثلاث إلى النهائي بالإضافة إلى أفضل ستة أوقات مسجلة.

وسيجري النهائي يوم الثلاثاء على الساعة 10ر21 بتوقيت الجزائر (10ر20 بتوقيت غرينيتش).